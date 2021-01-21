Омская область и Сбербанк цифровизуют социалку региона

Правительство Омской области и Сбербанк сотрудничают давно и вот теперь подписали дополнительное соглашение. Теперь стороны будут совместно развивать платформенные решения в здравоохранении, образовании, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, безопасности городской среды, транспортной и энергетической инфраструктуре, туризме, финансовых услугах и поддержке экспортно-ориентированных предприятий. Благодаря этим цифровым технологиям повысится эффективность государственного управления и контроля исполнения задач.

- Мы все время находимся в поиске передовых цифровых решений. Облачные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение, сквозные цифровые платформы, - без всего этого сложно представить работу систем в современном мире, - считает Александр Бурков. - Они необходимы как для функционирования структур государственного управления, так и для повышения эффективности производственных процессов на предприятиях региона. Передовой опыт нашего давнего партнера – Сбербанка – будет полезен нам в процессе дальнейшей цифровой трансформации.

- Это не первый наш опыт сотрудничества с Омской областью, мы несколько лет вместе реализуем проекты в банковской сфере, общественном транспорте, поддержке малого бизнеса. Подписание соглашения и дальнейшая совместная работа обеспечат условия для создания новых цифровых инструментов в целях социально-экономического развития региона, - отметил Герман Греф.