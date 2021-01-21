Продукция «Лужайкино» вновь одержала победу в конкурсе «100 лучших товаров России»

В ноябре заводу «МилкОм», выпускающему продукцию под торговой маркой «Лужайкино», исполнилось 6 лет. Среди поздравлений и подарков особо приятны награды от экспертного жюри.

— В этом году наши продукты в очередной раз стали победителями конкурса «100 лучших товаров России». Сливочное масло, двухслойные йогурты с джемом, сметана и творог высоко оценены профессионалами», — говорит Наталья Кирьянова, главный технолог завода «МилкОм». — Получая такие награды, мы понимаем, что не только потребители любят наш бренд, но и эксперты выбирают продукцию, в которую мы вкладываем высокое качество и пользу, свой профессионализм, бережное отношение и заботу. Очень радостно сознавать, что мы одни из лучших!

У лауреата конкурса «100 лучших товаров России» сливочного масла «Лужайкино» (72,5% и 82,5%) есть своя интересная история. В России столицей сливочного масла считается Вологда, его эталонный вкус принято называть вологодским. На заводе «МилкОм» изначально следуют своей миссии: производить натуральную продукцию по лучшим рецептурам, поэтому пригласили маслодела с 30-летним стажем из Вологды, чтобы она поделилась с омскими коллегами секретами производства. Нежный сливочный вкус, тонкий аромат, пластичная консистенция выделяют продукт среди аналогов. Масло «Лужайкино» производят в вологодских традициях.

Двухслойные йогурты (в стаканах по 290 г) также стали лауреатами конкурса. Состав очень прост: молоко высшего сорта, закваска, джем из спелых ягод и плодов — для продукта использованы только натуральные ингредиенты.

— Мы перепробовали множество разных джемов в поисках того самого вкуса, консистенции, качества. В итоге для «Лужайкино» джем производят на заказ по специальной рецептуре с кусочками ягод и фруктов! Его вкус максимально приближен к домашнему варенью, — отмечает заведующая лабораторией «МилкОм» Елена Вокорина.

Дипломантами конкурса стали творог обезжиренный, творог с массовой долей жира 5% и творог «Традиционный», а также вся линейка сметаны: 10% — легкая, 15% — популярная, 20% — для гурманов и кулинарного творчества.

Сметана — полезный кисломолочный продукт с составом, богатым витаминами и микроэлементами. Кальций, фосфор, калий, магний в лидерах по суточному потреблению в расчете на 100 граммов. Выбор становится простым, когда знаешь, что продукт принесет пользу.

— Для того чтобы получить качественный и натуральный продукт, свежее цельное молоко пропускаем через сепаратор-нормализатор и получаем сливки с необходимым содержанием жира. Закваска специально подобрана для создания продукта с умеренной кислинкой, с однородной густой структурой без крупинок, — раскрывает особенности производства Наталья Кирьянова. — Сметана торговой марки «Лужайкино» выпускается строго по ГОСТу. Так как продукт полностью из натуральных компонентов, в процессе хранения допускается отделение сыворотки, это говорит о том, что в нем простой состав — только сливки и закваска.

Творог — один из лучших источников белка, который полностью усваивается организмом. Помогает этот кисломолочный продукт работе сердца и повышает общий тонус организма. Как отмечают потребители, под маркой «Лужайкино» производится вкусный творог, с сохраненной структурой зерна.

— При разработке творожной линейки ставку делали на создание полностью натурального продукта. При этом нужно было получить особую консистенцию: нежную и вместе с тем рассыпчатую, — дополняет Елена Вокорина. — Есть у нас и «Традиционный» творог с мелкой структурой зерна, он идеально подходит для выпечки и десертов.

Завод «МилкОм» искренне поздравляет с победой в конкурсе всех, кто принимает участие в создании молочных продуктов, профессионалов своего дела и тех покупателей, кто ежедневно, приходя в магазин, выбирает «Лужайкино». Это значит, компания выбрала верный курс и ему следует — выпускать натуральную продукцию из молока высокого качества на современном оборудовании. Всё для того, чтобы радовать покупателей, чтобы в каждом доме были молоко, сметана, йогурты, творог и масло для пользы и здоровья.

Больше интересного о молочной продукции на сайте Лужайкино55.рф; «Лужайкино» в группе во «ВКонтакте»; «Лужайкино» в Instagram.