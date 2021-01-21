Сломался винт и физюляж: омичи чуть не разбились после романтического полета

Сейчас прокуратура проводит проверку. Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Многие омичи знают, что недалеко от Омска можно полетать на небольшом самолете, а в соцсетях предлагают совершить короткий романтический полет со своей второй половинкой. Именно так и решил поступить один из омичей и заказал через агентство 15-минутный полет для возлюбленной на самолете модели С-210F. По некоторым данным во время романтического путешествия молодой человек собирался сделать предложение.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Поповка и не успел пролететь весь маршрут. Пилоту пришлось экстренно посадить самолет из-за невыпуска одной из стоек шасси. Люди не пострадали, но у самолета оказались сломаны воздушный винт и часть фюзеляжа, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Романтический вечер был испорчен, а владелец самолета не стал сообщать о произошедшем в Росавиацию.

Позже выяснилось, что владелец самолета внес изменения в его конструкцию, которые не предусмотрены сертификатами летной годности и судовой документацией. Сейчас на предпринимателя завели уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а на использование самолета наложили арест.