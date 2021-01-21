После ЧП с нападением извращенца в Большереченской школе ввели пропускной режим

Подозреваемого в нападении на девочку задержали.

Напомним, о происшествии стало известно накануне днем. На 10-летнюю девочку, выходившую после уроков из школы напал 24-летний извращенец. На крики прибежали взрослые и мужчина не успел ничего сделать. Его задержали. В школе после ЧП усилили охрану.

– Попытки похитить ребенка не было, подозреваемый задержан, действовал один и подозревается в совершении другого противоправного действия в отношении несовершеннолетнего, расследование продолжается, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минобра. – В школе работает психолог, усилены профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности обучающихся на территории образовательной организации, контролируется пропускной режим.

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В региональном Следственном комитете уже начали проверку этого ЧП. Также отморозку предстоит психиатрическая экспертиза. С пострадавшей школьницей сейчас уже все в порядке, она просто сильно напугана. (Далее...)