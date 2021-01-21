Омичка пострадала в аварии скорой и внедорожника

У газели оказались повреждены передний и задний бампер. Фото: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Накануне вечером в Омске в Кровском округе произошло ДТП с участием скорой помощи.

Как сообщили в ГИБДД, сигнал о произошедшем поступил примерно в 20:45. На пересечении улиц Конева и Комарова столкнулись скорая помощи под управлением 64-летнего водителя и внедорожник "Тойота Ленд Крузер", где за рулем сидел 55-летний омич.

Обе машины серьезно не пострадали, их легко будет отремонтировать, а вот пассажирам повезло чуть меньше. В полиции сообщают, что пострадала 45-летня пассажирка скорой помощи. Ее оперативно доставили в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.