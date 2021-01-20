Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин поставил на личный контроль погашение долга по ВК «Омичка»

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, ставшие предметом внимания главы ведомства.

Особенно остро звучала тема защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Были обращения и из нашего региона. Александр Бастрыкин поставил на личный контроль вопрос с невыплатой зарплаты за 2015 год руководством волейбольного клуба «Омичка».

– За пять лет следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Глава СК России потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества во время существования волейбольного клуба, – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.