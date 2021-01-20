В минобре проверяют организацию безопасности детей в омских школах

Во многих школах установлены системы видеонаблюдения и тревожная кнопка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня появились сообщения о том, что в одной из школ Большеречья произошло ЧП. Мужчина беспрепятственно зашёл в школу и стал приставать к маленькой девочке. К счастью, ребёнок поднял шум и извращенца спугнули люди. Сейчас его задержала полиция, а в школе усилили меры безопасности.

В омском министерстве образования рассказали, что продолжают проверять обеспечение безопасности при входе в школах, проводят методические консультации с работниками, чтобы не допустить подобных случаев.

- В настоящее время во всех образовательных учреждениях обеспечено дежурство ответственных лиц при входе, территория имеет ограждение, в 90 % организаций установлены системы видеонаблюдения, 98 % учреждений обеспечены кнопками тревожной сигнализации. В 2020 году в 143 образовательных организациях 1-3 категории опасности организована физическая охрана объектов охранными предприятиями, - отметили в пресс-службе ведомства.