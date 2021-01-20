«Возчики откапывают контейнеры из снега, чтобы забрать мусор», - региональный оператор Магнит

В компании регоператора также сообщили, зимой после снегопада экипажи мусоровозов работают в усиленном режиме. В связи с тем, что подъездные пути не везде расчищены вывоз отходов идет дотемна. К некоторым площадкам пока нет проезда, как только районные власти завершат расчистку снежных заносов весь объем ТКО будет полностью вывезен.

Сегодня заблокированными для вывоза мусора оказались контейнерные площадки в деревнях Ганновка и Славгородка Одесского района. В поселке Ленинский и деревне Новодонка Исилькульского района возчики также не смогли пробраться к контейнерам из-за снежных заносов. Возникли трудности с заездом на свалку у транспортного оператора в Азовском районе, Подобные ситуации с вывозом ТКО точечно наблюдаются в ряде сельских муниципалитетов.

На отдельных участках транспортным операторам удается решить проблему своими силами, возчики откапывают контейнеры, вытягивают контейнеры из снега вручную, производят выгрузку мусора всеми возможными способами, однако не везде это удается. Адреса контейнерных площадок, блокированных снегом, логисты транспортного оператора оперативно передают в районные администрации для скорейшего устранения проблемы.

«Зимой причина несвоевременного вывоза мусора, как правило одна – заснеженные дороги и подъездные дорожки к контейнерным площадкам. Это касается как города, так и сельских районов. Между тем, не все потребители знают, что расчистка придомовой территории и контейнерных площадок от снега входит в обязанности либо управляющей компании или ТСЖ, в тех случаях, когда площадка находится на придомовой территории. Эти виды работ оплачиваются жителями в рамках содержания жилья. В тех случаях, когда площадка находится на земельном участке, принадлежащем муниципалитету, расчистка подъездных путей – обязанность органа местного самоуправления», - пояснили в пресс-службе регионального оператора Омской области.