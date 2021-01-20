Подрядчик, выигравший конкурс на благоустройство 6 омских скверов, отказался выполнять работы

Подрядчика на благоустройство будут искать заново. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тюменская компания «СтройСервис» выиграла аукцион на благоустройство 6 из 8 общественных пространств, которые будут реконструировать в Омске в следующем году. В конкурсе участвовали еще три фирмы, но тюменцы были готовы выполнить работу за самую низкую стоимость.

Однако на сайте госзакупок появилось информация, что подрядчик уклоняется от выполнения контракта. А значит, придется проводить новый аукцион и будет потеряно драгоценное время для начала работ с наступлением тепла.

Напомним, данная компания должна была благоустраивать территорию у ДК «Звездный» (за 34,7 млн рублей), бульвар Веретено (за 14 млн), сквер на улице Кирова (за 13,9 млн), сквер у ДК «Рубин» (13,9 млн), сквер 1-й Красной Звезды в Порт-Артуре (за 12,7 млн), а также выполнять третью очередь работ в Советском парке (за 24,3 млн рублей) и третью очередь работ в районе улицы Бударина (за 15,3 млн).

Также на следующий год остался еще третий этап благоустройства Театральной площади.