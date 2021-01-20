Под Омском внезапно умер двухмесячный малыш

Приехавшим на место медикам пришлось лишь констатировать смерть младенца.

Трагический инцидент случился в селе Андреевке Омского района. Горе произошло в одной из живущих там семей. Внезапно умер двухмесячный младенец. Смерть малыша была естественной и не носит криминального характера.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК, по предварительным данным, ребенка не стало из-за синдрома внезапной младенческой смерти. К сожалению, такие ЧП случаются периодически, и предугадать их невозможно.

Окончательно причина смерти будет установлена, когда придут результаты судебно-медицинской экспертизы.