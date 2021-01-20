Погибшая омская школьница за год до самоубийства просила маму сходить с ней к психологу

Погибшая девушка не раз жаловалась подругам, что ее бьет отец.

«Комсомолка» продолжает разбираться в обстоятельствах ЧП с самоубийством 16-летней школьницы из Тюкалинского района. Все произошло еще летом. Пришедшая с работы мама нашла дочь в их гараже возле дома. Спасти подростка уже было нельзя.

А недавно завершилась проверка и в Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении родного отца Мадины (имя изменено). Мужчину обвиняют в доведении до самоубийства.

Подруги погибшей рассказывали. что родители ее бьют за малейшую провинность и ограничивают практически во всем. Жизнь 16-летнего подростка состояла исключительно из учебы, домашних обязанностей и ухода за тремя младшими братьями и сестрами. Родители запрещали даже запрещали ей заниматься спортом, а после 6 вечера она обязана была находиться дома.

Даже не звоночки, а настоящий набат был слышен уже давно: до последнего трагического случая Мадина трижды пыталась уйти из жизни. Но родители считали, что их просто шантажируют.

– А примерно год назад она не прошла проверку у школьного невролога, нашли какие-то нарушения, – рассказывает родственница погибшей девочки. – Тогда же она просила маму сходить с ней к психологу. Но она не отнеслась тогда к этому серьезно, подумав, что это просто детский каприз.

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