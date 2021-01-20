Экс-министр Солдатова пошла в суд из-за проверок в омском минздраве

Экс-министра убеждена, что ничего не нарушила. Фото: Омская губерния

Накануне стало известно, что бывшая министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова подала в суд на Управление Федерального Казначейства по Омской области. Бывшая чиновница считает, что проверяющее ведомство нарушило ее интересы.

Напомним, что причиной отставки экс-министра стал громкий инцидент со скорыми, собравшимися у здания минздрава и последовавшая проверка. После ухода Солдатовой в министерстве продолжились проверки в ходе которых выявили неэффективность проводимых ведомством закупок.

В своем иске в Центральный районный суд Ирина Солдатова указала, что считает, что все закупки, которые были осуществлены под ее руководством делались исходя из средней цены в системе закупок и сравнивать с ними более дешевое оборудование невозможно из-за разницы в характеристиках и режимах работы техники, сообщают "Коммерческие вести".

Но по информации на сайте суда о движении дела ясно, что документ вернули заявителю, так как документ не был подписан.