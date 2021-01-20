«Росводоканал Омск»: присоединяйтесь к большинству!

Всего жители Омска передали показания более 4 млн раз, 55% данных поступило с помощью дистанционных способов. По сравнению с 2019 годом в 2020-м количество переданных в водоканал сведений о потреблённых ресурсах увеличилось на 300 тысяч.

В среднем 45 тысяч раз в месяц горожане передают данные через личный кабинет на сайте предприятия. Еще 95 тысяч сообщений ежемесячно поступают другими электронными способами: через сайт предприятия без регистрации, СМС-сообщением или по электронной почте. Также из дистанционных способов передачи данных в 2020 году актуальность и востребованность показали голосовой робот Минта и мобильное приложение «РВК.Услуги».

«В 2020 году мы сосредоточились на разработке новых доступных дистанционных способов и улучшении внедрённых ранее. Они стали надёжными помощниками для горожан в период пандемии, когда были закрыты офисы и особенно пожилые омичи не могли передать данные через терминал или оператору. Значительная часть горожан по-прежнему передаёт сведения при оплате в квитанции. В свою очередь, мы просим омичей переходить на дистанционные способы передачи показаний, чтобы телефон контакт-центра был доступен для ответов на другие вопросы», — обратилась к потребителям коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, передавать показания приборов учёта горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, «Росводоканал Омск» рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.

Передача показаний приборов учёта – стандартная процедура, которая подразумевает снятие показаний и их передачу поставщику ресурса один раз в месяц. Таким образом потребитель оплачивает только за фактически израсходованную воду и канализацию.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться следующими способами:

— с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

— через мобильное приложение РВК.Услуги

— через сервис на сайте компании (без регистрации) http://www.omskvodokanal.ru/;

— через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru или с помощью его мобильной версии;

— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

— на сайте www.vp.ru;

— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева, 30;

— в пунктах приёма Фрисби.