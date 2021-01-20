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Общество

Коронавирусом в Омской области заразились уже более 35 тысяч человек

Но ежедневное количество заражений начинает снижаться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омск перешагнул очередной рубеж по заболеваемости коронавирусом.

Омск перешагнул очередной рубеж по заболеваемости коронавирусом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным омского минздрава в омской облати общее число зараженных превысило 35 тысяч и составило 35 070. За прошедшие сутки заразилось 235. Лечитья дома смогут 167 из них, а с более тяжелыми симптомами в ковидные госпиталя отправились 68 человек.

Вылечились от ковида за прошедшие сутки 252 омича, а всего с начала наблюдений 22 017 человек.

К сожалению, продолжает расти и количество смертей. От коронавируса за сутки скончались 8 пациентов, а за все время пандемии 1 023.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 152, Тарский район – 17, Кормиловский, Шербакульский районы – 10, Таврический район – 8, Омский район – 7, Называевский, Черлакский район – 5, Большереченский, Калачинский, Крутинский районы – 4, Азовский, Павлоградский районы – 2, Исилькульский, Москаленский, Муромцевский, Нововаршавский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас на амбулаторном лечении от коронавируса продолжают находиться 9 729 человек.