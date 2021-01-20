Работодатель задолжал омским вахтовикам 1,5 миллиона

Дело рассматривали в суде Русско-Полянского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омским вахтовикам, три месяца проработавшим на стройке в Мурманске, не выплатили зарплату. Мужчины вернулись практически ни с чем и обратились в суд.

Семеро мужчин с 11 мая по 6 августа работали на стройке в городе Апатиты в Мурманской области. Омии работали по договору, но отметки в трудовые книжки не вносились. В качестве оплаты они получили только предоплату от 20 до 40 тысяч, хотя им обещали заплатить по 80 тысяч в месяц, уточнили в пресс-службе Русско-Полянского суда. Суд рассмотрел дело и признал отношения трудовыми и постановили взыскать с работодателя зарплаты по 140, 220 и 175 тысяч для работников. Также вахтовикам полагается возмещение морального ущерба в размере 10 тысяч на каждого.

Ответчик в суд не явился, но написал жалобу о том, что не согласен с претензиями. Суд все равно встал а сторону вахтовиков и постановил выплатить им заплату. Но работодатель еще может обжаловать судебное решение.