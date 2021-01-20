В Омске увеличат количество мест, где можно поставить прививку «Спутник V»

В Омске увеличат количество прививочных пунктов от ковоида. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омичи уже могут поставить прививку от коронавируса в нескольких больницах Омска и области. Их список мы приводили здесь.

Как рассказали в пресс-службе минздрава, на этой неделе планируют открытие прививочных кабинетов еще в четырех медучреждениях Омска. Получить вакцину "Спутник - V" от ковида омичи смогут в поликлинике №2 и 6, еще кабинеты откроют в городской клинической больнице №11 и МСЧ-9. Новые партии выкцины также доставят в районные ЦРБ, где могут привиться жители области.

Активно начинать прививать омчей в ведомстве планируют в феврале - марте, когда в область придет новая большая пария препарата.