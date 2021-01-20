Омич отметил день рождения, избив жену металлической лампой

Эта лампа изъята в качестве вещдока. Фото: УМВД России по Омской области

33-летний омич бурно отметил день рождения и устроил дома дебош. Под утро начал ссориться с женой, схватил металлический светильник и стукнул им суженую.

Женщина, закрывая лицо, заслонила его рукой. После удара, пришедшегося в кисть, у нее сломался палец. От боли омичка потеряла сознание. Когда очнулась домашнего тирана дома не было, ей пришлось вызывать себе скорую самостоятельно.

– После проведения медицинской экспертизы врачи оценили характер телесных повреждений как средний вред здоровью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Дознаватель учел эти обстоятельства и возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Светильник изъят в качестве вещественного доказательства.

Также сообщается, что ранее дебошир к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозить до 5 лет колонии.