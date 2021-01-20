МП г. Омска «Тепловая компания» не исполнила график погашения задолженности за потребленный газ

По данным на 01.01.2021 просроченная задолженность крупнейшего дебитора ООО «Газпром межрегионгаз Омск» – муниципального предприятия г. Омска «Тепловая компания» – составляет 462 млн рублей. Дебитор не исполнил график погашения просроченной задолженности за потреблённый газ, утвержденный губернатором Омской области на 2020 год. Сумма долга на 66 млн рублей превышает плановые значения, установленные графиком.

«Тепловая компания» частично погашает задолженность предыдущих периодов, текущее газопотребление не оплачивает. В свою очередь «Газпром межрегионгаз Омск» выполняет обязательства по бесперебойной поставке газа на котельные проблемного потребителя в полном объёме.

Для решения вопроса дисциплины платежей «Газпром межрегионгаз Омск» запланировал рабочие встречи с руководителями «Тепловой компании» при участии руководства г. Омска и Омской области.

Кроме того, поставщик газа проводит претензионно-исковую работу для взыскания задолженности с МП г. Омска «Тепловая компания» в судебном порядке. В настоящее время в суде рассматривается 4 иска о взыскании задолженности, судебные акты по ранее вынесенным делам находятся на исполнении.