В Кабардино-Балкарии разыскивают омскую пенсионерку

Омскую пенсионерку объявили в розыск в другом регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

62-летнюю омичку объявили в розыск Кабардино-Балкарские полицейские. Что конкретно Людмила Грачева успела натворить на территории республики не сообщается, но в пресс-службе местного УМВД уточнили, что ее подозревают в совершении преступлений, попадающих сразу под три статьи. Так омичка может быть виновна в растрате, незаконном предпринимательстве и подделке документов.

В полиции составили фоторобот подозреваемой. Фото: пресс-служба УМВД по Кабардино-Балкарской республике

В полиции прилагают фоторобот и просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Людмилы сообщить по телефонам 8(86633) 2-15-02, 2-12-43 или 02