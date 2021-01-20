Омичи находят работу быстро

Аудиторская компания «ФинЭкспертиза» провела исследования, сколько времени требуется жителям разных регионов России для поиска работы. Исследование проходило в сентябре прошлого года и показало, что Омская область вошла в ТОП-10 регионов РФ с самым коротким средним временем поиска работы и заняла в нем 7 место. В среднем жители нашего региона тратят на поиск работы 4 месяца и 13 дней. Среди соседних с нами регионов в числе субъектов, где зафиксирована самая высокая доля безработных, Республики Алтай и Тыва. Здешние жители ищут работу больше года (35,8% и 45,8% соответственно). В Карачаево-Черкесии на это требуется 10 месяцев и 3 дня – здесь зафиксирована самая высокая продолжительность безработицы. А лидером признан Санкт-Петербург. Всего за 2,5 месяца житель северной столицы может трудоустроиться.