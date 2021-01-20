Неизвестный омич спас кошку, просидевшую на дереве несколько дней

Омич нашел время, чтобы приехать на помощь застрявшей на высоте кошке. Фото: ВКонтакте

Накануне омичи на улице 40 лет Октября увидели на дереве кошку. Почему животное там оказалось неизвестно, возможно испугалось собаку и попыталось спастись на высоте. Кошка забралась слишком высоко на пирамидальный тополь и самостоятельно спуститься уже не смогла. Местные жители рассчитывали, что со временем она все же спустится, но этого не произошло. Кошка застряла на высоте третьего этажа.

Судьбой животного озаботилась омичка, которая попыталась как-то помочь, но потерпела неудачу.

- Мы обзвонили все службы города Омска и никто не смог нам помочь, просто потому что они не спасают животных, а только людей! А сегодня ночью обещают мороз до -30, и мы боялись что она просто погибнет. На помощь приехал этот человек, он нашёл свободное время и снял кошку. К сожалению имени не знаю, но очень хочется поблагодарить за неравнодушие! - рассказала омичка в посте в соцсетях.

Действительно, неизвестный омич на машине с мехрукой снял животное с дерева. Дальнейшая судьба кошки не известна, но на земле спастись от морозов ей явно будет проще. В комментариях омичи также благодарят неизвестного за помощь беззащитному животному.