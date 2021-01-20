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На бульваре Мартынова в Омске снова разруха – там продолжают переделывать дорожки

Уже новый материал, который там решили положить, оказался некачественным
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Как видно на фото, сейчас на бульваре Мартынова никакие работы не ведутся. Фото: «Омск Live»

Как видно на фото, сейчас на бульваре Мартынова никакие работы не ведутся. Фото: «Омск Live»

Эпопея с многострадальными пешеходными дорожками на бульваре Мартынова продолжается. По идее, эту городскую территорию после реконструкции, проходивший в два этапа, открыли больше года назад. Но тротуары, выложенные террасной доской, ломались через неделю после того, как их укладывали.

Только через несколько таких переделок заказчик работ – мэрия – понял, что пластик не самая лучшая идея для сибирских резких перепадов температуры и места с оживленным пешеходным потоком.

Решили уложить там пластины из лиственницы. Поскольку в смете у подрядчика значится другой материал, добровольно покупать более дорогостоящий строители отказались. Город закупил его на бюджетные средства, которые потом планируют взыскать с подрядчика через суд.

Еще в конце осени было торжественно объявлено о начале новых работ, уже с лиственничными досками. Однако в середине января горожане наблюдают вот такую картину.

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

– На бульваре Мартынова временно приостановили работы, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии. – Причина – партия некачественной палубной доски, которую выявили в ходе контрольного объезда представители администрации города. Напомним, во второй половине ноября подрядная организация ООО «Олимп» приступила к демонтажу старой террасной доски, уложенной при проведении первого и второго этапа работ на бульваре Мартынова. Старая пластиковая доска ломалась при внешнем воздействии и не выдерживала интенсивную нагрузку в ходе эксплуатации. В администрации города было принято решение о замене пустотелой террасной доски на палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. Аукцион по замене покрытия выиграла компания ООО «Олимп», стоимость работ составила 4 млн 679 тысяч рублей. В декабре, после демонтажа старого покрытия, устройства щебеночного основания и обрешетки из бруса, бригады подрядчика приступили к укладке палубной доски из лиственницы. По информации подрядчика, некачественные образцы палубной доски были выбракованы и не использовались в работах на бульваре Мартынова. В настоящее время подрядчик ожидает поставку дополнительной партии доски, которая предварительно прошла специальную обработку и пропитку для сохранения своих прочностных свойств и защиты от внешних воздействий. Добавим, что подрядная организация ООО «Олимп» заказала дополнительную партию палубной доски за свой счет. В отношении подрядчика будут применены штрафные санкции за срыв сроков выполнения работ и отсутствие ограждения по периметру участка проведения работ.