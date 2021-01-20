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В Омске снизят тарифы на вывоз мусора

Льготные тарифы установили только на полгода
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Льготные тарифы будут действовать до середины 2021 года.

Льготные тарифы будут действовать до середины 2021 года.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Омске определились со стоимостью вывоза мусора на первую половину 2021.

Так в пресс-службе РЭК рассказали, что в первом полугодии тариф для благоустроенных домов составит 652,1 рубль, для неблагоустроенных - 713,85, этот же тариф будет действовать для частных домов. Для жителей Омской области тарифы пока останутся без изменений: 99,12 рублей заплатят жильцы благоустроенных домов, 87,09 - жильцы неблагоустроенных домов.

Льготные тарифы будут действовать до 30 июня, потом комиссия снова соберется, чтобы решить, что будет с ценами на вывоз мусора. При этом сообщается, что экономически обоснованный тариф составляет 221,95 рублей для жильцов благоустроенных домов и 195 для неблагоустроенных в районах области и 195 рублей на вывоз мусора в черте города. Разницу в ценах пока будут компенсировать из областного бюджета.