Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Афанасий Филиппович КухтинСегодня, 19 января, на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, гвардии майор в запасе, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени Афанасий Филиппович Кухтин.Афанасий Филлипович до последнего интересовался всенм происходящим в его родном городе и охотно участвовал во многих праздничных мероприятиях. Поэтому он стал одних их самых узнаваемых людей Омска.«Комсомольская правда в Омске» присоединяется к многочисленным соболезнованиям, которые сегодня выражают родным и близким фронтовика. Светлая память о его подвиге навсегда останется в сердцах омичей.Афанасий Филиппович Кухтин участвовал в ключевых событиях истории Отечества: освобождении Белоруссии и Прибалтики, взятии Кенигсберга. Был трижды ранен: под Витебском, при форсировании Немана и при взятии Кенигсберга. Награжден Орденами Отечественной войны I и II степени, 17 медалями, в том числе «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии». Участник знаменитой операции «Багратион» в составе войск 3-го Белорусского фронта. Победу встретил в Кенигсберге.С 1962 по 1976 год работал в Усть-Ишимском райисполкоме и райкоме партии, с 1976 года — в Омске заместителем начальника цеха на заводе Октябрьской революции. В честь 60- и 65-летия Великой Победы в числе представителей Омской области он был дважды делегирован на парад Победы 9 Мая в Москве. Член Комитета и Президиума местной общественной организации ветеранов Ленинского округа города Омска Омского областного Союза ветеранов.В одном из последних интервью Афанасий Филиппович дал напутствие молодому поколению:– Ребятушки, я уж, наверное, в тысячный раз скажу: просто живите, живите и радуйтесь каждой мелочи, – цитирует ветерана пресс-служба омской мэрии. – Цените это мирное время. Успейте сделать то, что мы не успели. Только прошу – не за себя прошу, а за всех фронтовиков, – не забывайте тропинки к нашим могилам и памятникам, не забывайте про подвиги русского народа. А больше-то ничего нам и не надо…Похороны состоятся 22 января на Ново-Южном кладбище Омска.