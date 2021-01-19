Волонтеры из омского отряда «ЛизаАлерт» объявили новую ориентировку на пропавшего. Разыскиваемся 32-летний Василий Степанищев. С 15 января он перестал выходить на связь. С тех пор неизвестно, где он может находиться.Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.Был одет в черную куртку, зеленый свитер, белую футболку, черные джинсы, черные ботинки и черную шапку.Если вы знаете, где находится Василий, позвоните в «ЛизаАлерт» по т. 112 или в полицию по т. 02.