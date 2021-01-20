В семенах базилика обнаружили сорняк

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области, проверяя посевной материал, в пакетированных семенах базилика сорта Крымчанин «Кольчуга NEW», обнаружили семя карантинного вредного организма – повилики тонкостебельной (род Cuscuta). Позже это подтвердило заключение карантинной экспертизы ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Семена в наш регион привезли автотранспортом из Москвы.

Повилика – это опасное карантинное паразитарное растение, которое засоряет посевы и посадки. Она не имеет ни корней, ни листьев, а лишь нитевидный или шнуровидный, сильно ветвящийся стебель, который поселяется на других растениях и уничтожает их. Повиликой выделяются вещества, которые могут отравить животных, если они будут есть засорённое повиликой сено. Чтобы не допустить распространения этого опасного сорняка на территории региона семена базилика в количестве 200 пакетов будут уничтожены в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области.