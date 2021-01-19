Управлением Россельхознадзора по Омской области была проведена проверка в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, вид угодий пашня, общей площадью 2,9 га расположенного по адресу: Омская область, Кормиловский район, в границах Сыропятского сельского поселения.В ходе проверки установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения отсутствуют признаки возделывания сельскохозяйственных культур и обработки почвы от сорной растительности. Наличие вышеуказанного не позволяет использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением (пашня). Собственником, не выполняются установленные требования по улучшению, защите земель и охране почв, предотвращению процессов и негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Таким образом, земельный участок площадью 2,9 га выведен из оборота земель сельскохозяйственного назначения.Собственник был привлечен к ответственности по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму 20 000 рублей.Своевременно штраф оплачен не был.В связи с этим в отношении собственника земельного участка был составлен протокол по ст. 20.25 КоАП Российской Федерации об административном правонарушении.Мировой суд судебного участка № 48 постановил признать виновным собственника земельного участвка, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 20 (двадцать) суток. Не согласившись с постановлением мирового суда, собственник обратился с жалобой в Кировский районный суд с просьбой отменить данное постановление.Решением Кировского районного суда Постановление Мирового суда судебного участка № 48 в Кировском судебном районе города Омска, предусмотренном в ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.