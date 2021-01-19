Рейтинг составлен за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. В числе основных критериев оценки выделены следующие: структура и объем рынка заказа, показатели прозрачности процедур, степень конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка. Омская область охарактеризована как регион с «высокой степенью прозрачности закупок», 22 место из 84 (по итогам 2019 года – 38 место из 85, «средняя степень прозрачности закупок»). Помимо Омской области, «высокая степень прозрачности закупок» отмечена в 3 субъектах СФО (Алтайский край, Республика Хакасия и Кемеровская область). При этом г. Омску присвоена «средняя степень прозрачности закупок» (38 место из 85 областных центров). В масштабах страны эксперты отметили влияние пандемии на рынок госзакупок, в том числе: активизацию закупок СИЗов, поддержку волонтеров, а также увеличение доли отмененных процедур в период COVID-19. В то же время объем госзаказа вырос, а среднее количество участников по основным видам закупочных процедур увеличилось. Таким образом, кризисная ситуация подтолкнула бизнес быть более активным на рынке государственного заказа.https://www.nrpz.ru/2020