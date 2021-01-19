Это позволит увеличить степень очистки дымовых газов и снизить выбросы в атмосферный воздух. Стоимость проекта составила 205 млн рублей.Электрофильтры осуществляют очистку дымовых газов при помощи электрической энергии. Благодаря техническому перевооружению электрофильтра котлоагрегата №3 степень очистки с обеспечением выходной запылённости после золоулавливающей установки достигла 99,5%.Генеральный подрядчик ООО «Тесла» выполнил монтаж газоочистного оборудования, монтаж газоходов и дымососов, подключение к сетям электроснабжения, монтаж и пуско-наладочные работы систем автоматизации. После проведения комплексных испытаний электрофильтр работает в штатном режиме.Всего на ТЭЦ-5 установлено 8 электрофильтров. АО «ТГК-11» регулярно проводит техническое перевооружение оборудования на омских теплоэлектростанциях, которое включает в себя комплекс мероприятий по внедрению передовой техники и технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. Это позволяет поддерживать оборудование в актуальном техническом состоянии, соответствующем всем современным стандартам.- Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата №3 на Омской ТЭЦ-5 - важный экологический проект для компании. Повышение надёжности энергоснабжения региона и экологическая безопасность являются приоритетными направлениями для АО «ТГК-11». Именно модернизация оборудования и техническое перевооружение позволят нам достичь максимального результата. Поэтому компания сохраняет ежегодно высокий объём инвестиций в решение актуальных технических вопросов и переход к современным технологиям, - отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.***Омская ТЭЦ-5 - самая мощная станция омской энергосистемы, обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа г. Омска. Установленная электрическая мощность — 735 МВт. Установленная тепловая мощность — 1763 Гкал/ч.АО «ТГК-11» приглашает омичей посетить крупнейшую ТЭЦ города, отправившись в виртуальную экскурсию. Ролик снят в 3Д-формате, с эффектом присутствия. Не выходя из дома, можно попасть в цеха станции, посмотреть, как утроено производство электро- и теплоэнергии и даже оказаться внутри градирен – самых заметных сооружений любой теплоэлектростанции. Ссылка на виртуальный тур http://www.tgk11.com/about/tets-5/