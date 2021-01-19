В Омской области коммунальщиков обвиняют в сокрытии доходов предприятия. Таким нехитрым образом директор фирмы пытался избежать уплаты налогов.Следственный комитет по Омской области занялся расследованием дела директора МУП \\"ЖКХ Саргатское\\". Мужчину обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должны были быть выплачены налоги. По материалам следствия с ноября 2018 по февраль 2019 годов директор перечислил 14,7 миллионов рублей напрямую на счета контрагентов. Таким образом, ему удалось избежать уплаты 4,9 миллионов рублей налоговой.Сейчас следственные действия продолжаются, следователи изучают документацию и опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.