ДТП случилось на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина. На этом перекрестке машина такси отлетела на обочину и протаранила ограждение. Судя по фото, выложенному в соцсети, автомобиль получил серьезные повреждения. О состоянии участников аварии не сообщается.По информации очевидцев, все произошло по вине водителя легковушки, которая подрезала такси. Эта машина есть на видеозаписи, также выложенной в паблике «Аварийный Омск».Кроме того, комментаторы вспоминают, что не так давно на этом же участке ранее случилось аналогичное ДТП. В тот раз забор протаранила пожарная машина.