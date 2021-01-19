Накануне в полицию обратился настоятель храма Серафима Серовского, расположенного в Любинском районе. Он заявил, что неизвестный пытался украсть из храма пожертвования прихожан через разбитое окно.Полицейские стали проверять местных жителей, ранее привлекавшихся к ответственности по аналогичным статьям, и быстро вышли на жителя деревни Филимоновка. Его задержали в доме приятеля, который проживал в Любино. Оказалось, что следы от его обуви совпадают с теми, что оставил преступник. Как удалось выяснить, именно 36-летний сельчанин пытался совершить кражу.В пресс-службе МВД отметили, что в январе 2018 года его уже судили за кражу из этого же храма 33 нательных мельхиоровых иконы и пожертвования прихожан.