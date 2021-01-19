Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне. несмотря на то, что Омская епархия в этом году официально не поддержала порыв своих прихожан окунаться в проруби, запрещать это не стали.В МЧС одобрили два десятка купелей в районах области. Там будут дежурить спасатели. В самом Омске их делать не стали. Качество воды в городских реках уже долгие годы оставляет желать лучшего.А вот за городом смывать грехи в речной воде можно без опасения подхватить взамен какую-нибудь вполне земную инфекцию.– 18 января специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проведен отбор 40 проб воды из официальных мест крещенского купания, – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – Пробы воды, отобранные из купелей на территории Москаленского, Кормиловского, Шербакульского, Нижнекамского, Таврического, Горьковского, Русско-Полянского, Черлакского, Нововаршавского, Называевского, Тюкалинского, Любинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского районов, соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.