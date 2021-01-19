По последним данным омского минздрава картина заражений коронавирусом в регионе выглядит следующим образом. За последние сутки заразилось 237 человек, лечиться на дому смогут 218 из них, а в ковидные госпиталя отправились 19 человек. Всего на амбулаторном лечении продолжают находиться 9 725 омичей. Всего с начала пандемии омские врачи выявили 34 835 заболевших.Вылечиться удалось 251 человеку. За все время наблюдений от коронавируса удалось излечиться 21 765 пациентам.К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни омичей. За последние сутки медики констатировали 8 смертей. Общее количество погибших в регионе уже равно 1 015.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 190, Тарский район – 10, Марьяновский, Усть-Ишимский райны – 6, Муромцевский, Омский районы – 3, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Москаленский, Полтавский, Таврический районы – 2, Азовский, Любинская, Павлоградский, Саргатский, Тюкалинский, Черлакский, Шеобакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.