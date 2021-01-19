Вопрос о развитии водного транспорта в Омске и области уже несколько раз поднимал Александр Бурков. И вот минтранс, видимо, начал пропабатывать такую возможность. Ведомство запустило опрос среди омичей, готовы ли они пользоваться водным транспортом. Несколько лет назад по Иртышу уже ходили дачные маршруты, но их отменили из-за нерентабельности.В минтрансе планируют открыть несколько маршрутов, которые свяжут центр Омска с дачными поселками и Большеречьем. Например по маршруту Центр – Зеленый берег можно будет добраться до остановки \\"Ленинск\\" за 30 рублей, \\"Шинник\\" за 80 рублей, \\"Радуга\\" и \\"Зеленый берег\\" за 90 рублей. От города до конечной остановки можно будет добраться за 2 часа 55 минут, а в обратном направлении за 2,5 часов.Также планируют запустить теплоход до Большерчья, планируемая стоимость проезда составит 380 рублей. Добираться, правда, придется долго, в сторону Большеречья 6 часов, а в обратную 7,5 из-за течения.