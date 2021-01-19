Несмотря ни на что ситуация с коронавирусом в Омской области остается довольно напряженной. Тема пандемии и заражения новым вирусом продолжают интересовать омичей. Специально для того, чтобы ответить на вопросы горожан в Омске были организованы кол-центры по вопросам, касающимся COVID-19. Именно на обязательную работу в них пожаловался в соцсетях один из омских школьных учителей.- Здравствуйте, я работаю в школе в Омске, с декабря месяца нас педагогов стали снимать с рабочего процесса и отправлять в кол центр, сначала это были дневные часы, с января месяца уже ночные и по 12 часов. Во-первых, человек который звонит в кол центр, нуждается в помощи, а мы тут сидим, так для галочки, на вопросы не можем ответить, спросите почему? Да потому что мы не медики, и нас никто не обучал для этого. Во-вторых, в ночной смене даже консультанта нет, сидим одни, попросить совет не у кого. И еще, если ты не можешь туда поехать, тебя заставят, отношения со стороны ординаторов - ужасное, как быть дальше? - написал отчаявшийся педагог.Омские власти отреагировали на обращение педагога и отметили, что к работе в кол-центрах учителя-предметники не привлекаются. А если педагог работает в центре, то освобождается от основной деятельности.- Обеспечивать работу кол-центра предлагается педагогическим работникам подведомственных министерству образования Омской области учреждений, которые занимаются социально-педагогическими вопросами и ведут психологическое направление. Работа организуется на добровольной основе, на это время человек освобождается от основной деятельности, руководителям учреждений рекомендовано осуществить доплаты из фонда стимулирования. С теми, кто соглашается помочь в это трудное время, проводятся технические инструктажи, у каждого оператора есть специальные алгоритмы для ответов и все необходимые контакты. В связи с появившейся информацией министерство образования региона организует внутреннюю проверку и еще раз проведет мониторинг осуществления этой деятельности, - прокомментировали ситуацию в министерство образования.О произошедшем высказались и в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, отметив, что в кол-центре омичей не консультируют по вопросам назначения препаратов и лечения.-Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто работает в Едином консультационном центре Омской области по вопросам коронавируса. Людям пришлось многому научиться, чтобы трудиться в режиме горячей линии, но речь не идет о медицинских знаниях. В задачи операторов входит консультация по вопросам записи к врачу, получения социальных гарантий, работы прививочных центров и т.д. Никаких советов по лечению пациентов, никаких назначений препаратов и т.д. Для удобства операторов разработаны специальные карточки ответов. Что касается работы педагогов в ЕКЦ, то учителя-предметники к ней не привлекаются. Помощь операторам оказывают социальные педагоги и школьные психологи. Если человек не хочет отвечать на звонки омичей, он может легко отказаться от работы на горячей линии и вернуться к своему привычному графику, - отметили в пресс-службе минздрава.