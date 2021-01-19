Омский пенсионер стал очередной жертвой дистанционных мошенников. Они действовали по уже классической схеме. 69-летнему омичу позвонили якобы из службы безопасности банка. Мужчину убедили, что кто-то из сотрудников банка пытается списать крупную сумму с его счета. Чтобы этого не произошло, все средства нужно срочно перевести на резервный счет. Пенсионер три дня общался со злоумышленниками и перевел им крупную сумму.В полицию мужчина обратился только после того, как лишился 700 тысяч рублей, которые перевел на несколько телефонных номеров. Пенсионер поздно понял, что его обманывают.Сейчас, как уточнили в пресс-службе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.