Старт работе новой нефтехимической установке 18 января дали руководитель Минпромторга России Денис Мантуров, Губернатор Омской области Александр Бурков и глава группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский. Изопропиловый спирт будут производить из ацетона, который производят на этом же предприятии. Выпуск этого вида продукции позволит полностью заместить импорт изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем. Такой продукт можно использовать как для производства антисептических и дезинфицирующих средств, так и для лекарств.- Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в нашей стране увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год, - отметил Денис Мантуров. - С предприятием уже сегодня заключено соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», по результатам ее реализации объем отгружаемого на экспорт спирта в 2024 году составит порядка 3 млрд. руб.- Это важный для всей страны проект. На нашем производстве будет использоваться исключительно отечественное сырье, - прокомментировал запуск производства изопропанола Губернатор Омской области Александр Бурков. - На выходе мы получим спирт высокого качества. С запуском этой установки регион получит увеличение налоговой базы на полмиллиарда рублей в год и 140 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Важно, что здесь применяются щадящие экологичные технологии, благодаря которым нагрузка на окружающую среду будет минимизирована.Производство изопропилового спирта – лишь один из этапов масштабного проекта по реконструкции производства кумола, которая проходит на ГК «Титан» в рамках комплексной модернизации омской нефтехимической площадки. Проект реализуется в рамках Нефтехимического промышленного кластера Омской области.Для содействия запуску нового производства предприятие получило ряд мер финансовой поддержки разных уровней, в том числе региональным Правительством выделено предприятию за три года бюджетных субсидий более 300 млн. рублей.