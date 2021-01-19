Минувшей ночью в Марьяновке в Омской области на улице Омская загорелось деревянное здание, в котором располагалась частная организация. Пожар оказался серьезным, дом выгорел практически полностью.Позже, когда уже было известно о возгорании, в полицию обратился и 76-летний работник организации, который рассказал, что во время пожара пропали ноутбук и электроинструменты. Полицейские выехали на место и оперативно выяснили, что техника пропала еще до пожара. Ее вынесли через форточку два местных жителя 26-летний уроженец Марьяновки и 18-летний уроженец Березовки.Как удалось выяснить полицейским, молодые люди выпивали у старшего из них дома В ходе застолья хозяин предложил выкрасть ценные вещи из организации, в которой он ранее работал. Воришки пролезли в помещение через форточку и забрали инструменты и микроволновку. Но ее позже решил вернуть, она оказалась сломана. Снова проникнув в помещение через форточку, они поставили бытовую технику на место, но заметили ноутбук и решили забрать его. Когда форточники вернулись домой с новой партией украденного, они решили, что нужно замести следы. Парни вернулись в дом и подожгли бумаги и шапку а столе одного из рабочих. В итоге пожар уничтожил практически все, что было в офисе.Сейчас подозреваемые задержаны. На них завели дело по статье \\"Кража\\". Также проводится пожарно-техническая экспертиза.