Накануне сибиряки заметили в центре Омска очередь из машин скорой помощи. Сразу несколько машин службы \\"03\\" увидели очевидцы около Клинического кардиологического диспансера, расположенного на улице Лермонтова. Фото появилось в социальных сетях. Омичей очередь скорых сильно напугали. В комментариях горожане начали перебирать возможные причины.Прокомментировали ситуацию и в региональном минздраве. В ведомстве заявили:число обращений к врачам-кардиологом действительно выросло. Связано это с так называемым «синдромом праздничного сердца» после новогодних праздников и постоянных перепадов температуры на улице. При поступлении всех пациентов проверяют, чтобы не занести в отделение коронавирус. У омичей измеряют температуру, делают КТ, а в подозрительных случаях проверяют на ковид через тест.- Все это несколько увеличивает время пребывания пациентов в приемном покое, но вместе с тем позволяет обезопасить больницу от вспышки коронавируса и перевести больного в ковидный госпиталь, если того требует ситуация, – уточнили в минздраве.