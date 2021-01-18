Накануне омичи активно жаловались на массовые отключения тепла в квартирах. Жители нескольких районов не могли дождаться подачи теплоснабжения. Время окончания профилактических работ, которые называли причинами произошедшего, постоянно сдвигали на более поздние сроки. А горожане были вынуждены оставаться в холодных квартирах.Из-за массовых жалоб омичей прокуратура Омской области решила проверить законность принятия объектов теплоснабжения при подготовке к отопительному сезону и правильность действий коммунальных служб при авариях. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе прокуратуры.