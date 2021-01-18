В соцсетях омичи пожаловались на плохую организацию работы одного из городских маршрутов общественного транспорта. Претензии появились к регулярности работы автобуса №64. Омичи надеялись, что проблемы с движением начались из-за праздничных дней, но, как утверждает автор поста, в рабочие дни ситуация не улучшилась.- Когда 64 автобус начнет ходить нормально? Сам перевозчик и диптранс обещали, что после новогодних праздников ситуация наладится, а по факту ничего не поменялось. Сегодня опять утром не могла уехать с пос. Дальний. Стояла 50 минут! Где все машины? На улице уже не мороз. Опять не завелись? А в выходные вообще 3 машины на маршруте было! Чтож вы о людях то простых не думаете? - написала омичка в посте.В комментариях местные жители отмечают, что ухудшения в работе маршрута стали заметнее, после его передачи частному перевозчику.