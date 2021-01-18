В одном из сел под Омском произошла трагедия. Одного из рабочих убило тяжелым бревном.Как сообщают в следственном комитете, ЧП произошло в селе Зимино Омской области на территории строительного цеха одного из местных предприятий. 16 января 2021 года около 9:30 в цех привезли машину с бревнами, в разгрузке которых и участвовал 48-летний разнорабочий. Бревно упало на мужчину и ударило по голове. От черепно-мозговой травмы мужчина кончался на месте, не дождавшись приезда медиков.Сейчас проводится проверка в ходе которой будут устанавливаться все причины и обстоятельства случившегося. После ее окончания будет принято процессуальное решение.