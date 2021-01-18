В Омске хотят взыскать с бывшего министра развития транспортного комплекса Омской области Олега Илюшина огромную сумму, которую он незаконно выделил \\"Мостовику\\".Еще в ноябре 2017 года Илюшина в Первомайском районном суде приговорили к 6 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Экс-чиновника обвиняли в том, что он незаконно выделил НПО \\"Мостовик\\" на постройку Красногвардейского гидроузла огромную сумму около 725 миллионов рублей. Олег Илюшин отсидел половину назначенного срока, 3 года. После этого в конце 2020 года он вышел по УДО.Теперь КУ «Управление по строительству» подал иск в Кировский суд на экс-чиновника с намерениям взыскать 725 миллионов, Первое заседание по делу назначили на 26 января.