В Омске вынесли приговор женщине, которая пыталась украсть деньги и драгоценности из сейфа своего знакомого. Она удачно забрала 50 тысяч рублей и золотой браслет, пока мужчина спал и ушла. Потерпевший заметил пропажу, но решил поймать воровку сам. Для этого он поставил в сейф мышеловку и пригласил знакомую еще раз. Женщина поддалась соблазну и угодила прямо в ловушку.Как уточняют в пресс-службе прокуратуры дело рассматривали в Октябрьском районном суде, где омичке назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ. Свою вину она признала и полностью возместила причиненный ущерб.