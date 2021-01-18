В этом году в Омске официально не будет открыто ни одной купели на Крещение. Об этом уже сообщили в МЧС и своего решения не изменят. В прошлом году искупаться в черте города возможно было на \\"Зеленом острове\\". Там моржи специально оборудовали проруби. В этом году такого не будет.Как рассказал представитель омского клуба закаливания \\"Моржи\\" Евгений Житнов, причиной отмены купаний стал коронавирус. Но омичам предложили перенести окунания на весну, на прощеное воскресенье. Также он попросил омичей не использовать проруби моржей самостоятельно, чтобы избежать конфликтов с МЧС.- В этом году не будет на Зелёном острове купелей с деревянными сходнями, ни палаток для удобства переодевания, ни соломенного покрытия. В связи с необходимостью по причине создавшихся условий - перенесите на будущий год свое святое желание окунуться для ощущения благодати Божьей. А также исключите сегодня попытки использования для этой цели проруби моржей, чтобы не создавать конфликтных ситуаций с представителями органов обеспечения порядка, - написал в своем обращении Евгений Житнов.