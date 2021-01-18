В полицию за помощью обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что совсем недавно устроилась в службу доставки еды. Ей поступил заказ на доставку суши. Когда она уже была в пути, заказчик позвонил и изменил адрес доставки, а за одно предложил девушке подзаработать. Мужчина попросил ее купить в магазине конфет и оплатить интернет. Когда она доставит заказ, неизвестный пообещал вернуть потраченные деньги и доплатить за помощь.Как уточнили в пресс-службе полиции, когда девушка пришла по указанному адресу, за заказом никто не вышел и на звонки не отвечал. На \\"помощь\\" мужчине она потратила 3300 рублей. Предварительно удалось установить, что номер, с которого общались с курьером был зарегистрирован в Ростовской области. Сейчас продолжается проверка.