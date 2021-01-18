Трое молодых жителей Калачинска прямо с пьяных гонок на дороге отправились на скорой в местную ЦРБ.По предварительным данным, 27-летний водитель, не справился с управлением и влетел в стену магазина. Судя по фото, выложенным в соцсети, Mazda-6 восстановлению уже не подлежит.Находившиеся в машине водитель, а также двое пассажиров 22-х и 23-х лет получили серьезные травмы. По предварительным данным, все трое были в состоянии алкогольного опьянения.– По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины происшедшего, а также принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба областного УМВД.