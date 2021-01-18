Близится большой православный праздник - крещение. К нему готовятся не только верующие, но и сотрудники МЧС, которые оборудуют места для купания. Оказалось, что в список иорданей пришлось внести изменения. В селе Солнечное в Русско-Полянском районе купели не будет. как уточнили в пресс-службе МЧС уточнили, что котлован полностью промерз за прошедшие дни, поэтому прорубить купель не удастся. Вместе с этим в поселке Полтавка на озере Караката для жителей сделают купель.В ведомстве опубликовали обновленный список купелей и предупредили, что он может измениться:1. Москаленский м.р., р.п. Москаленки, котлован (2 купальни);2. Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, пруд;3. Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;4. Шербакульский м.р., р.п. Шербакуль, котлован;5. Шербакульский м.р., с. Екатеринославка, котлован;6. Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;7. Горьковский м.р., Октябрьское с.п., д. Крупянка, база отдыха «Белый Парус», р. Иртыш;8. Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката;9. Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;10. Нововаршавский м.р, р.п. Нововаршавка, пойма р. Иртыш;11. Называевский м.р., г. Называевск, котлован;12. Называевский м.р., с. Жирновка, котлован;13. Называевский м.р., с. Князево, котлован;14. Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка;15. Муромцевский м.р., р.п. Муремцево, р. Тара;16. Седельниковский м.р., с. Седельниково, р.Уй;17. Тарский м.р., г. Тара, р. Иртыш;18. Любинский м.р., д. Новоархангелка, оз. Нагибино;19. Любинский м.р., д. Авлы, р. Авлуха;20. Любинский м.р, п. Политотдел, оз. Глубокое.