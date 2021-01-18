Омичей предупреждают о нововведениях в правилах движения по новой дороге на Левобережье, которую открыли перед новым годом. После мониторинга потока транспорта было принято решение ограничить парковку в районе ЖК \\"Кузьминки\\", мимо которого проходит дорога за миллиард.- В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в условиях зимнего содержания автомобильной дороги от моста имени 60-летия Победы до улицы 3-й Островской, улицы Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Перелета в районе жилого массива \\"Кузминки\\" будут установлены дорожные знаки 3.27 \\"Остановка запрещена\\", - рассказал начальник отдела организации и безопасности дорожного движения Сергей Шевелев.Ограничения планируют ввести с 6 февраля. Водителей просят обратить внимание на новые знаки, которые появятся на дороге.